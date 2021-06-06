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Михайло Поплавський прокоментував будівництво скандального розкішного маєтку

Михайло Поплавський прокоментував будівництво скандального розкішного маєтку

instagram.com/svitsketv

Нещодавно в Мережі з’явилося відео з нерухомістю зірки.

Український артист Михайло Поплавський прокоментував будівництво скандального розкішного маєтку.

Так, раніше в Мережі з’явилося відео з нерухомістю зірки, яке артист не задекларував. На території є декілька будинків та озеро. У програмі "Світське життя" артист розповів, що побудував.

© Світське життя
Світське життя

"Так невеличкий будинок на 260 квадратних метрів, дві спальні там. Поплавський – це ж одна скромність. Декілька гектарів землі, щоб була редиска, картопля, огірочок, помідорчики. Я люблю сам вирощувати і сам їсти. Скільки зараз хімії. Я зараз відмовився від фруктів і овочів, бо там багато селітри та нітратів", – поділився співак.

Чому Михайло Поплавський збирається піти на пенсію

Чому Михайло Поплавський збирається піти на пенсію

Нагадаємо, раніше Михайло Поплавський оголосив про завершення кар’єри співака та ректора. Артист пояснив причину свого рішення.