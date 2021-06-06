Нещодавно в Мережі з’явилося відео з нерухомістю зірки.

Український артист Михайло Поплавський прокоментував будівництво скандального розкішного маєтку.

Так, раніше в Мережі з’явилося відео з нерухомістю зірки, яке артист не задекларував. На території є декілька будинків та озеро. У програмі "Світське життя" артист розповів, що побудував.

Світське життя

"Так невеличкий будинок на 260 квадратних метрів, дві спальні там. Поплавський – це ж одна скромність. Декілька гектарів землі, щоб була редиска, картопля, огірочок, помідорчики. Я люблю сам вирощувати і сам їсти. Скільки зараз хімії. Я зараз відмовився від фруктів і овочів, бо там багато селітри та нітратів", – поділився співак.

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Нагадаємо, раніше Михайло Поплавський оголосив про завершення кар’єри співака та ректора. Артист пояснив причину свого рішення.

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