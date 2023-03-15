Михайло Поплавський публічно принизив студентку та втрапив у сексистський скандал

Співак та ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський опинився у центрі гучного скандалу.

У Мережі з'явилося відео з дня відкритих дверей у виші, на якому артист спілкувався з абітурієнтами. Під час заходу розмова зайшла про кейтерінг за кулісами і одна з дівчат в залі жартома поцікавилася у ректора, чи пригостять їх варениками сьогодні. На запитання дівчини Поплавський з насмішкою відповів: "Подивися на себе, ще вареники тобі".

Така відповідь Михайла Михайловича викликала неабияке обурення серед присутніх у залі. Мовчати учні не стали та поставили ректору провокаційне запитання щодо неповажливих звернень Поплавського до студенток та спілкування з ними на "ти".

"Як ви можете називати свій університет найсучаснішим, якщо його ректор називає своїх студенток "тьолками" та "малими"?", - поцікавився хлопець в залі.

Спочатку артист почав заперечувати подібні висловлювання зі своїх вуст, однак, коли дівчата у залі почали казати про наявні докази, вирішив виправдатися.

"Це ж провокація! Мене немає за що критикувати взагалі. Я чистий піарник. Якщо скандалу немає, я його придумаю. Ми зараз не говоримо, повага чи не повага. Я буду звертатися на "ти". Я до студентів на "ви" не звертаюсь", - сказав зі сцени Поплавський.

У соціальних мережах студенти КНУКіМ також вирішили поділитися підтвердженням своїх слів, щодо зневажливого ставлення ректора до дівчат-студенток. На одному з роликів Поплавський каже, що в виші навчається 80% "тьолок".

Нагадаємо, не так давно у сексизмі звинуватили співака Іво Бобула. У одному з інтерв'ю виконавець назвав жінок "меркантильними" та "розпещеними".

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