Михайло Поплавський публічно принизив студентку та втрапив у сексистський скандал

Відео зі скандальними заявами артиста поширилося в Мережі.
Співак та ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський опинився у центрі гучного скандалу.
У Мережі з'явилося відео з дня відкритих дверей у виші, на якому артист спілкувався з абітурієнтами. Під час заходу розмова зайшла про кейтерінг за кулісами і одна з дівчат в залі жартома поцікавилася у ректора, чи пригостять їх варениками сьогодні. На запитання дівчини Поплавський з насмішкою відповів: "Подивися на себе, ще вареники тобі".
Така відповідь Михайла Михайловича викликала неабияке обурення серед присутніх у залі. Мовчати учні не стали та поставили ректору провокаційне запитання щодо неповажливих звернень Поплавського до студенток та спілкування з ними на "ти".
"Як ви можете називати свій університет найсучаснішим, якщо його ректор називає своїх студенток "тьолками" та "малими"?", - поцікавився хлопець в залі.
@oliisshevko прикро що те відео видалили назавжди… #поплавський #поплавский #поплавскийкринж #скандалпоплавский #поплавськийскандал #ссорапоплавский #скандал ♬ оригінальний звук - оляля
Спочатку артист почав заперечувати подібні висловлювання зі своїх вуст, однак, коли дівчата у залі почали казати про наявні докази, вирішив виправдатися.
"Це ж провокація! Мене немає за що критикувати взагалі. Я чистий піарник. Якщо скандалу немає, я його придумаю. Ми зараз не говоримо, повага чи не повага. Я буду звертатися на "ти". Я до студентів на "ви" не звертаюсь", - сказав зі сцени Поплавський.
У соціальних мережах студенти КНУКіМ також вирішили поділитися підтвердженням своїх слів, щодо зневажливого ставлення ректора до дівчат-студенток. На одному з роликів Поплавський каже, що в виші навчається 80% "тьолок".
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Нагадаємо, не так давно у сексизмі звинуватили співака Іво Бобула. У одному з інтерв'ю виконавець назвав жінок "меркантильними" та "розпещеними".
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