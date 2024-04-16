Михайло Поплавський вперше за тривалий час показав свого дорослого сина та своє фото з молодості

Народний артист України Михайло Поплавський вкрай рідко ділиться сімейними фото та нічого не розповідає про особисте життя.

Однак цього разу виконавець зробив виняток. Артист опублікував у своєму Instagram фото з дорослим сином. Спочатку Поплавський показав архівний знімок Олександра. На чорно-білій світлині артист тримає ще зовсім маленького сина на руках. До речі, на фото також зображений Михайло Поплавський ще геть зовсім молодим. Артист тоді був худорлявої статури та мав густу темну шевелюру.

Михайло Поплавський із сином / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Згодом Михайло Поплавський опублікував свіжий рідкісний кадр із сином. На знімку співак позував поруч з Олександром у кабінеті. Загалом, виконавець показав, як з роками змінився він та його син.

Михайло Поплавський із сином / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Підписники Михайла Поплавського у коментарях під фото написали чимало компліментів. Вони зазначили, зо артист разом із сином мають неабияк щасливий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно режисер Алан Бадоєв вперше за чотири роки зустрівся із сином та донькою. Продюсер показав зворушливі фото з їхньої зустрічі.

Читайте також: