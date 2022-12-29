Михайло Ясинський поділився рідкісним фото доньки та показав, як вона зустріла 19-річчя в укритті

Керівник компанії Secret Service EA, продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський поділився рідкісним фото своєї доньки Ренати.

На своїй сторінці у Facebook знаменитий батько розмістив світлину, на якій Рената зображена у бомбосховищі, сплячою на лавці. Як розповів Ясинський, його донька прилетіла до батька з США до України, аби зустріти свій 19-й день народження.

"Приїхати на канікули з США, щоб зустріти день народження... в укритті. Ренаті 19. Не віриться. Як і в те все, що відбувається. Але життя має свій хід. Всією душею хочу і все роблю для того, щоб хід її життя завжди був у безпеці", - прокоментував зображення продюсер.

Донька Михайла Ясинського / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Своєю чергою, підписники сторінки Ясинського привітали Ренату з днем народження та побажали мирного неба над головою: "З іменинницею! Нехай все складається в її житті, так, як вона мріє", "Вітаю! Все минеться! Наші діти стали дорослі! Нажаль, ці обставини йдуть їм на користь! Обніми маму Ренати, Божої ласки, здійснення мрій", "з іменинницею! Хочемо побажати, щоб ваша зірочка завжди світила яскраво, щоб ви завжди для неї були крилами, які не дадуть впасти і допоможуть піднятися до вершин своїх успіхів і мрій!".

Нагадаємо, не так давно Михайло Ясинський прокоментував, чи справді зірки заробляють під час благодійних концертів.

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