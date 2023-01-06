Михайло Ясинський пояснив, чому бойкотував братів Меладзе від 2004 року: "Дві устриці"

Продюсер пригадав, що брати завжди намагалися всидіти на двох стільцях.

Український продюсер Михайло Ясинський пояснив, чому завжди скептично ставився до Костянтина та Валерія Меладзе.

Продюсер Олі Полякової пригадав на своїй сторінці в Facebook, що його неприязнь до відомих братів з'явилася ще 2004 року. Тоді Костянтин Меладзе дозволив собі грубо висловлюватися на адресу солісток гурту "ВІА Гра", продюсером якої є до сьогодні. А вже 2014 року, коли російська армія окупувала Крим та Донбас, обидва Меладзе намагалися всидіти на двох стільцях.

"Коли в 2004 брати Меладзе в інтерв'ю казали, що колишня солістка "ВІА Гра" Лобода, яку старший використав, тимчасове непорозуміння, і її скоро забудуть, я злився. Коли після 2014 один з братів умудрився всидіти одночасно в журі українського відбору на "Євробачення" та в журі російського шоу "Голос", я бісився", - написав Ясинський.

Обурило продюсера й те, що за рік до початку повномасштабної війни в Україні Валерій Меладзе став одним з хедлайнерів відомого українського фестивалю Atlas Weekend.

"Коли в 2021 другий брат Меладзе виступав топом на сцені найкрутішого українського фесту Atlas Weekend, я вже реготав і сварився з колегами. Зараз я впевнений в тому, що завжди правий", - написав Ясинський.

Також Ясинський додав красномовний підпис до світлини з братами Меладзе: "На фото: Дві устриці".

Коли в 2004 брати мєладзе в інтерв'ю казали, що колишня солістка віа гра Лобода, яку старший використав, тимчасове... Опубликовано Yasinskiy Mike Четверг, 5 января 2023 г.

Зазначимо, що в такий спосіб Михайло Ясинський відреагував на нещодавній скандал з Валерієм Меладзе. На корпоративі в Дубаї хтось з у залі звернувся до співака з лозунгом "Слава Україні", а той у відповідь прибрав мікрофон і ледь чутно відповів "Героям Слава". Після цього у РФ почали вимагати визнати артиста "іноагентом". У своє "виправдання" Меладзе одразу ж опублікував у Instagram відео, в якому заговорив про "братні народи" і "конфлікт" між ними.

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