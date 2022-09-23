Михайло Ясинський вперше прокоментував припинення співпраці з Jerry Heil: "Полюбовно не розходимось"

Відомий продюсер Михайло Ясинський спрогнозував майбутнє колишньої підопічної Jerry Heil й розставив усі крапки над "і" у питанні про роботу з нею.

Генеральний директор компанії Secret Service EA та продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський став новим героєм третього випуску YouTube-шоу "Інсайди".

Під час розмови з Олександром Вареницею Ясинський розкрив усю правду про співпрацю зі співачкою Jerry Heil та розповів про припинення довготривалого контракту над проєктом.

На запитання чи болючим було розставання, Михайло відповів однозначно:

"Ми любовно не сходимося і полюбовно не розходимось. Це ж як із жінками. Є ті, які у складний момент підтримують, а є такі, що у складний момент йдуть. Jerry належить до другої категорії. Моє завдання, як власника компанії та людини, яка відповідає за колектив, зробити таким чином, щоб не було болісно для компанії й людей, які з нею працювали. Хоча я скажу, що для дівчат, які працювали з Яною — це був неприємний момент. Умови так склалися, безпрецедентно складні умови, що засуджувати я нікого не можу. Я так організовую робочі процеси, щоб це було не те що безболісно, а й навіть непомітно для компанії в цілому…" – поділився Ясинський.

Михайло Ясинський

Продюсер додав, що він зробив для себе висновки і нічого нового для нього тут немає:

"Артист повинен мати певну свободу навіть у стосунках з компанією. Тому компанія повинна створювати такі договори з артистом, щоб, відпустивши його, не робити шкоду. Я ж роблю такі договори, щоб не шкодити самому собі. Або розходимося таким чином, щоб усім було добре", - зазначив продюсер.

Михайло Ясинський та Jerry Heil

Стосовно майбутнього Jerry Heil Ясинський прогнозує обнадійливі перспективи та припускає, що Яна може стати першою українською співачкою, яка отримає Grammy.

"Як людина, яка любить її талант, я не оцінюю Jerry Heil як проєкт, я оцінюю Яну Шамаєву, як творчу людину, дуже талановиту і дуже вмотивовану. Я вважаю, що вона може отримати Grammy. Я не кажу, що так буде, але потенціал для цього є", - підсумував продюсер.

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