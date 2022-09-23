Михайло Ясинський вперше прокоментував припинення співпраці з Jerry Heil: "Полюбовно не розходимось"

Відомий продюсер Михайло Ясинський спрогнозував майбутнє колишньої підопічної Jerry Heil й розставив усі крапки над "і" у питанні про роботу з нею.
Генеральний директор компанії Secret Service EA та продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський став новим героєм третього випуску YouTube-шоу "Інсайди".
Під час розмови з Олександром Вареницею Ясинський розкрив усю правду про співпрацю зі співачкою Jerry Heil та розповів про припинення довготривалого контракту над проєктом.
На запитання чи болючим було розставання, Михайло відповів однозначно:
"Ми любовно не сходимося і полюбовно не розходимось. Це ж як із жінками. Є ті, які у складний момент підтримують, а є такі, що у складний момент йдуть. Jerry належить до другої категорії. Моє завдання, як власника компанії та людини, яка відповідає за колектив, зробити таким чином, щоб не було болісно для компанії й людей, які з нею працювали. Хоча я скажу, що для дівчат, які працювали з Яною — це був неприємний момент. Умови так склалися, безпрецедентно складні умови, що засуджувати я нікого не можу. Я так організовую робочі процеси, щоб це було не те що безболісно, а й навіть непомітно для компанії в цілому…" – поділився Ясинський.
Продюсер додав, що він зробив для себе висновки і нічого нового для нього тут немає:
"Артист повинен мати певну свободу навіть у стосунках з компанією. Тому компанія повинна створювати такі договори з артистом, щоб, відпустивши його, не робити шкоду. Я ж роблю такі договори, щоб не шкодити самому собі. Або розходимося таким чином, щоб усім було добре", - зазначив продюсер.
Стосовно майбутнього Jerry Heil Ясинський прогнозує обнадійливі перспективи та припускає, що Яна може стати першою українською співачкою, яка отримає Grammy.
"Як людина, яка любить її талант, я не оцінюю Jerry Heil як проєкт, я оцінюю Яну Шамаєву, як творчу людину, дуже талановиту і дуже вмотивовану. Я вважаю, що вона може отримати Grammy. Я не кажу, що так буде, але потенціал для цього є", - підсумував продюсер.
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