Міка Ньютон кардинально змінила професію і розсекретила, чим займається

Співочу кар'єру артистка теж продовжує розвивати, проте вона також знайшла своє покликання й в іншій сфері.

Міка Ньютон

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон кардинально змінила професію.

Про це артистка розповіла у соцмережах. Виконавиця розвиває й співочу кар'єру, проте вона також знайшла своє покликання в кардинально іншій сфері. Міка Ньютон проводить курси, учасникам якого допомагає вивчати англійську мову, зокрема, покращувати акцент.

До слова, відповідні курси Міка Ньютон продає вже два роки, проте лише зараз про це активно дізнались в Мережі. Співачка також зізналась, що була приголомшена ажіотажем, що змогла швидко зібрати охочих і закрити набір.

"Якщо чесно, я не очікувала стільки ажіотажу. Цьому курсу вже два роки, і для мене це одне задоволення - ділитись своїм досвідом", - ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно Міка Ньютон відсвяткувала день народження в США. Артистці виповнилось 40 років. Виконавиця опублікувала свої свіжі фото і приголомшила молодим виглядом.

