Міка Ньютон після довготривалої паузи заінтригувала заявою про концерт в Україні

Повернення співачки Міки Ньютон на українську сцену знову стало темою обговорення — артистка несподівано повідомила про концерт в Україні та пояснила, що вплинуло на це рішення.

Після тривалої паузи у виступах виконавиця вийшла на зв’язок із шанувальниками. Вона поділилася особистими думками та вперше за довгий час відкрито заговорила про повернення. За словами співачки, це рішення не було спонтанним. Воно формувалося поступово під впливом емоцій і спілкування з аудиторією.

«Друзі, я хочу подякувати всім, хто мені писав про свої емоції і спогади, коли слухали мої пісні. Вас було дуже багато, і скажу чесно, ви усі зробили велику справу і вплинули на моє рішення, що я тепер дуже хочу для вас заспівати в Україні», — зізналася артистка у соцмережі Threads.

Виконавиця також поділилася новим фото, де постає біля мікрофона у яскравому сценічному образі. Цей візуальний сигнал лише підсилив інтерес до її заяви. За її словами, саме щирі повідомлення від слухачів стали тим імпульсом, який повернув їй бажання знову виходити на сцену перед українською публікою.

У коментарях під дописом швидко зібралася хвиля підтримки. Люди згадують її ранні хіти, діляться особистими історіями та очікуванням живих виступів. Для багатьох це не просто концерт — а повернення емоцій, пов’язаних із музикою того часу.

Зазначимо, Міка Ньютон здобула широку популярність у середині 2000-х років і згодом переїхала за кордон, де продовжила творчу діяльність. Її пісні й досі залишаються впізнаваними для української аудиторії, а новий анонс може стати початком повноцінного повернення на сцену.

