ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
538
Час на прочитання
2 хв

Міка Ньютон показалась брюнеткою з довгим волоссям: як артистка змінилась до невпізнання

Також артистка чесно зізналась, чи шкодує про переїзд з України до США.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Міка Ньютон

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон неочікувано показалась брюнеткою з довгим волоссям і продемонструвала, як змінилась до невпізнання.

Віддані прихильники артистки вже давно звикли її бачити білявкою. Також виконавиця коротко стрижеться під каре. Однак у фанів виникає запитання, а який же колір волосся в знаменитості від природи. Виявляється, Міка Ньютон брюнетка. Окрім того, у дитячі роки співачка відрощувала довге волосся.

«Ось мій реальний колір волосся. Маленька Міка», — поділилась артистка.

Міка Ньютон у дитинстві / © instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон у дитинстві / © instagram.com/mikanewton

Також у виконавиці поцікавились, чи шкодує вона про переїзд з України. До слова, співачка вже 15 років проживає в США. Міка Ньютон говорить, що взагалі раніше про таке навіть не думала. Однак коли артистка влітку дала в Україні низку концертів, то насправді засумувала. Співачка чесно зізнається, що навіть і не здогадувалась, скільки насправді в неї прихильників, яким подобається її творчість.

«Я в Америці вже 15 років і ніколи не шкодувала, що переїхала. Але після літніх концертів я зрозуміла, наскільки сумувала за своїми людьми. Я до кінця не розуміла, що така кількість людей росла на моїх піснях і що є люди, яким я потрібна. Щиро думала — про мене всі забули вже», — зізналась артистка.

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська кардинально змінила зачіску. Артистка вже зізналась, як наважилась на каре і чому насправді обрізала волосся.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie