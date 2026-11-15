Міка Ньютон показалась брюнеткою з довгим волоссям: як артистка змінилась до невпізнання

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

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Українська співачка Міка Ньютон неочікувано показалась брюнеткою з довгим волоссям і продемонструвала, як змінилась до невпізнання.

Віддані прихильники артистки вже давно звикли її бачити білявкою. Також виконавиця коротко стрижеться під каре. Однак у фанів виникає запитання, а який же колір волосся в знаменитості від природи. Виявляється, Міка Ньютон брюнетка. Окрім того, у дитячі роки співачка відрощувала довге волосся.

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«Ось мій реальний колір волосся. Маленька Міка», — поділилась артистка.

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Міка Ньютон у дитинстві / © instagram.com/mikanewton

Також у виконавиці поцікавились, чи шкодує вона про переїзд з України. До слова, співачка вже 15 років проживає в США. Міка Ньютон говорить, що взагалі раніше про таке навіть не думала. Однак коли артистка влітку дала в Україні низку концертів, то насправді засумувала. Співачка чесно зізнається, що навіть і не здогадувалась, скільки насправді в неї прихильників, яким подобається її творчість.

«Я в Америці вже 15 років і ніколи не шкодувала, що переїхала. Але після літніх концертів я зрозуміла, наскільки сумувала за своїми людьми. Я до кінця не розуміла, що така кількість людей росла на моїх піснях і що є люди, яким я потрібна. Щиро думала — про мене всі забули вже», — зізналась артистка.

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська кардинально змінила зачіску. Артистка вже зізналась, як наважилась на каре і чому насправді обрізала волосся.

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