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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
403
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1 хв

Міка Ньютон показалася з чоловіком-красенем і розсекретила, як вони святкують річницю стосунків

Міка Ньютон та її чоловік-американець святкують особливу дату. Закохані вже 11 років перебувають в стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Міка Ньютон

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, вперше за тривалий час показалася з чоловіком, американським бізнесменом Крісом Сааведрою.

Світлинами з коханим виконавиця поділилася не просто так. Річ у тім, що подружжя святкує особливу річницю в їхньому сімейному житті. Так, пара вже як 11 років перебуває в стосунках. Тож, Міка Ньютон ніжно привітала чоловіка з їхнім особливим святом.

Міка Ньютон із чоловіком / © instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон із чоловіком / © instagram.com/mikanewton

"Ми святкуємо нашу річницю – 11 років разом! Життя не було ідеальним і багато випробовувало нас, але разом ми були ідеальними. Ось чому ми змогли пройти через усе пліч-о-пліч. Кохаю тебе до неба і назад", - звернулася до обранця артистка.

Окрім того, Міка Ньютон розсекретила, як вони святкують річницю стосунків. Закохані вирушили до одного з готелів у Лас-Вегасі, де тепер насолоджуються компанією одне одного. Також Міка та Кріс з нагоди річниці обов'язково влаштували собі святкову вечерю.

Міка Ньютон із чоловіком / © instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон із чоловіком / © instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару святкувала річницю шлюбу з чоловіком. Артистка вже розсекретила, який коштовний подарунок отримала від коханого.

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Дата публікації
Кількість переглядів
403
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