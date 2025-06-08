Міка Ньютон, у якої був рак яєчників, зробила заяву про вагітність: "Вірю в дива"

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

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Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, заговорила про народження дітей після перенесеного раку яєчників.

Зокрема, виконавиця вирішила поспілкуватися з підписниками. Артистці поставили чимало запитань, серед яких були й про вагітність. У зірки поцікавилися, чи планує вона народжувати дітей. Міка Ньютон не стала уникати запитання та відповіла на нього.

Співачка зазначила, що завжди мріяла стати мамою, утім, тяжка недуга внесла свої корективи. До слова, Міка Ньютон перенесла рак яєчників. Артистка зазначила, що вірить в дива, але її випадок доволі тяжкий. Наостанок виконавиця порадила не ставити жінкам подібні запитання, адже це може ранити.

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Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

"Я все життя планувала мати дітей, але, на жаль, в обмін отримала рак. Я вірю в дива, але історія моя непроста і тяжка. І, чесно, хочу всім порекомендувати не ставити ці запитання жінками. Для когось це може бути тяжко і до сліз", - відповіла співачка.

Зазначимо, 2019 року в Міки Ньютон діагностували рак яєчників. Зірка поборола хворобу. Окрім того, за словами виконавиці, тоді сталося диво, що їй не довелося проходити курс хіміотерапії, і лікарі не вирізали другий яєчник. Наразі співачка активно стежить за своїм здоров'ям та щороку обстежує організм.

До речі, весь цей час знаменитість підтримував її чоловік, американський бізнесмен Кріс Сааведра. Нещодавно пара святкувала 11-ту річницю стосунків. Артистка розсекретила, як вони провели особливу дату в їхньому сімейному житті.