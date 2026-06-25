Міка Ньютон зробила болісне зізнання про материнство та втрату дитини після ЕКЗ

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

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Одна з найвідоміших українських співачок Міка Ньютон відверто розповіла про боротьбу за материнство, ЕКЗ, рак яєчника та болісний викидень, який став для неї важким випробуванням.

Артистка, яка нещодавно повернулася на українську сцену з оновленим звучанням своїх хітів, уперше за багато років дала відверте інтерв’ю. У ньому вона торкнулася теми, про яку раніше майже не говорила публічно. За словами виконавиці, найбільшою мрією для неї було стати мамою. Після перемоги над онкологією вона наважилася на штучне запліднення. Процес виявився тривалим і виснажливим не лише морально, а й фінансово. На кілька спроб ЕКЗ співачка витратила близько 30 тисяч доларів.

«Мені так хотілося залишити щось після себе, що мені було по-барабану. Я людина, яка завжди собі ставить ціль. Я завжди добивалася. І дитина — це перше в житті, що в мене не вийшло», — ділиться артистка в інтерв’ю Раміна Есхакзай.

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Міка Ньютон з чоловіком / © instagram.com/mikanewton

Спочатку все складалося обнадійливо. Вагітність настала, і артистка вірила, що нарешті наблизилася до здійснення своєї мрії. Однак згодом сталося те, до чого вона не була готова. Лікарі пояснили, що ситуація виявилася надзвичайно рідкісною, тому попросили провести додаткові дослідження.

«І в мене не просто як викидень йде, а наче народжуєш. Такого болю не було навіть після тої операції серйозної. Це було жахливо», — зізналася Міка.

Міка Ньютон з чоловіком / © instagram.com/mikanewton

Та найважчим, зізнається співачка, був не лише фізичний біль. Додатковим ударом стала поведінка медичних працівників у момент, коли вона переживала втрату.

«От тобі баночка, можеш зловити ембріон, щоб ми його на тест пустили. Як в цьому жаху я буду його шукати? І ти розумієш, що це твоя дитина в туалеті, Господи прости», — розповідає співачка

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Міка Ньютон з чоловіком / © instagram.com/mikanewton

2019 року Міка Ньютон повідомила, що бореться з раком яєчника. Співачка перенесла операцію та лікування, після чого досягла ремісії. Саме після цього артистка вирішила здійснити ще одну важливу мрію — стати мамою, однак шлях до неї виявився набагато складнішим, ніж вона очікувала.

Нагадаємо, нещодавно Міка Ньютон розповіла про 12 років шлюбу з чоловіком-американцем, який допоміг їй побороти рак.

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