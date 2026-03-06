- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 582
- Час на прочитання
- 1 хв
Міка Ньютон зустріла 40-річчя в США і на свіжих фото приголомшила молодим виглядом
Артистка показала, як святкувала день народження.
Українська співачка Міка Ньютон 5 березня відсвяткувала день народження в США.
У знаменитості цьогоріч ювілей. Мікі Ньютон виповнилось 40 років. З нагоди свята виконавиця опублікувала серію свіжих світлин, на яких продемонструвала, як провела день народження.
Артистку потішили різними кульками, що були наповнені гелем. А також виконавиці подарували розкішні чималі букети квітів. Звичайно ж, на співачку також чекала вечеря в ресторані. Там Міка Ньютон отримала солодкий десертик.
"Мені 40! Що? Ха-ха. Чесно кажучи, я й досі почуваюся так, ніби мені 25. Я безмежно вдячна за можливість жити це життя і за те, що досі тут. Мої 30-ті стали для мене періодом великих змін, і я вдячна як за злети, так і за падіння. А тепер я готова запалювати у своїй новій ері!" – прокоментувала артистка.
Тим часом Міку Ньютон засипали компліментами. Користувачі зазначили, що взагалі не скажеш, що співачці вже 40 років. Приголомшені фани зазначали, що виконавиця має вигляд, ніби їй 25.
З днем народження, люба 40?! Не може бути правдою… Будь щасливою, здоровою та багатою!
Вітаю з днем народження. Міцного здоров'я. Маєте вигляд завжди на 25!
З днем народження, красуне! Маєш фантастичний вигляд!
Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут відсвяткувала день народження. Знаменитості виповнилось 44 роки. З нагоди свята ведуча наробила атмосферних фото.