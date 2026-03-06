ТСН у соціальних мережах

Гламур
582
1 хв

Міка Ньютон зустріла 40-річчя в США і на свіжих фото приголомшила молодим виглядом

Артистка показала, як святкувала день народження.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Міка Ньютон

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон 5 березня відсвяткувала день народження в США.

У знаменитості цьогоріч ювілей. Мікі Ньютон виповнилось 40 років. З нагоди свята виконавиця опублікувала серію свіжих світлин, на яких продемонструвала, як провела день народження.

Артистку потішили різними кульками, що були наповнені гелем. А також виконавиці подарували розкішні чималі букети квітів. Звичайно ж, на співачку також чекала вечеря в ресторані. Там Міка Ньютон отримала солодкий десертик.

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

"Мені 40! Що? Ха-ха. Чесно кажучи, я й досі почуваюся так, ніби мені 25. Я безмежно вдячна за можливість жити це життя і за те, що досі тут. Мої 30-ті стали для мене періодом великих змін, і я вдячна як за злети, так і за падіння. А тепер я готова запалювати у своїй новій ері!" – прокоментувала артистка.

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Тим часом Міку Ньютон засипали компліментами. Користувачі зазначили, що взагалі не скажеш, що співачці вже 40 років. Приголомшені фани зазначали, що виконавиця має вигляд, ніби їй 25.

  • З днем народження, люба 40?! Не може бути правдою… Будь щасливою, здоровою та багатою!

  • Вітаю з днем народження. Міцного здоров'я. Маєте вигляд завжди на 25!

  • З днем народження, красуне! Маєш фантастичний вигляд!

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

