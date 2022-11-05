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Міка Ньютон поділилася фото з лікарняного ліжка, яке було зроблене після операції з видалення раку

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1298
Час на прочитання
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Міка Ньютон поділилася фото з лікарняного ліжка, яке було зроблене після операції з видалення раку

Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Співачка, яка поборола рак яєчника, розповіла, які висновки зробила для себе.

Відома українська співачка та акторка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, поборола страшну хворобу – рак яєчника.

Виконавиця поділилася, що недуга її лише загартувала. За словами артистки, завдяки хворобі вона багато чого навчилася. Нині Оксані подобається своє життя набагато більше, аніж до раку.

"Я вдячна раку, як моєму вчителю, тому що я багато чому навчилася і зараз мені подобається більше, ніж до раку. Я вирішила повчитися у свого "учителя", а не бути жертвою! Я почуваюся благословенною!" – прокоментувала артистка.

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton
Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Артистка також показала світлину, яка була зроблена три роки тому, коли Оксані зробили операцію. Зірка навіть не підозрювала, що їй тоді видаляли рак. Фото співачка зробила для свого чоловіка, щоб показати, що вона чудово почувається, хоча це було не так.

"Цього дня три роки тому мені зробили операцію, і я навіть не підозрювала, що мені видаляють рак. Я зробила це фото для мого чоловіка одразу після операції, щоб показати йому, що у мене все добре (хоча це було не так)", - поділилася Оксана.

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Дата публікації
Перегляди
1298
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