Міка Ньютон показала архівне фото з онкологічного центру й звернулася до шанувальників

Українська співачка Міка Ньютон пригадала, як хворіла на рак, і звернулася до шанувальників з важливим повідомленням.

Сьогодні, 4 лютого, Всесвітній день боротьби з раком. З цієї нагоди артистка звернулася до своїх фанів у фотоблогу, оскільки сама тривалий час боролася з раком яєчників. Зірка наголосила на важливості регулярних обстежень організму. Так, вона опублікувала фото з палати в онкоцентрі.

Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

"Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком! Нехай це послугує нагадуванням про те, щоб піти до лікаря на огляд. Не чекайте допоки симптоми стануть ще гіршими! Чим раніше, тим краще. Я відчуваю таку вдячність за те, що живу! Рак багато чому мене навчив. Іноді я злюся, що у мене рак яєчників... А іноді я вдячна за всі уроки, які я засвоїла, щоб стати кращою людиною", - розчулила співачка.

Зазначимо, 2019 року знаменитість боролася з раком яєчника. За словами зірки, хворобу у неї виявили за рік після того, як вона вийшла заміж. Артистка поділилася, що її чоловік-американець Кріс завжди був поруч у складні моменти. Наразі Ньютон хоч і вилікувалася, проте проходить регулярні обстеження, щоб уникнути рецидиву.

Нагадаємо, нещодавно хворий на деменцію Брюс Вілліс показався на світлині з ексдружиною та їхньою донькою, яка святкувала 30-річчя.

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