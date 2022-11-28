Міка Ньютон показала кумедне фото зі свого весілля: "Наш перший танець"

Українська співачка Міка Ньютон, яка мешкає і працює в США, поділилася рідкісним фото зі свого весілля з американським бізнесменом Крісом Сааведро.

У своєму фотоблогу артистка опублікувала знімок, де вони з чоловіком саме демонстрували гостям перший весільний танець.

До речі, знімок вийшов доволі кумедним, адже Кріс і Міка з гумором підійшли до танцю. Як розповіла співачка, саме це й зміцнює їхню пару протягом понад восьми років.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

"Наш перший танець. Гумор – це те, що зміцнює нашу пару протягом 8,5 років", - поділилася виконавиця.

Зазначимо, про особисте життя Міки Ньютон мало що відомо. Співачка у грудні 2018 року вийшла заміж за американського бізнесмена Кріса Сааведро та переїхала жити до коханого до США.

Читайте також: