Міка Ньютон показала рідкісне фото зі своїм чоловіком-красунчиком

Відома виконавиця Міка Ньютон потішила прихильників сімейним контентом.

Зокрема, співачка вирушила до Нью-Йорка, де у неї запланований виступ. Компанію знаменитості склав її чоловік-красунчик, американський бізнесмен Кріс Сааведро.

"І я їду до Нью-Йорка, щоб виступити. Я дуже в захваті від своєї поїздки", - поділилася виконавиця.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка також зазначила, що Кріс вже вісім з половиною років є її найкращим другом. З кожним роком їхні стосунки стають лише сильнішими. Співачка зазначила, що поруч з Крісом почувається по-справжньому щасливою.

"Дорогою до Нью-Йорка зі своїм найкращим другом протягом восьми з половиною років. Час летить, і наш зв’язок стає тільки міцнішим. Я почуваюся дуже щасливою, адже ти поруч зі мною", - зазначила співачка.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, Міка Ньютон не надто полюбляє ділитися подробицями особистого життя. Відомо, що виконавиця вийшла заміж за американського бізнесмена в грудні 2018 року та залишилася з ним жити у США.

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