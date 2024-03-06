Міка Ньютон показала, як із чоловіком відсвяткувала 37-річчя у розкішному готелі Лас-Вегаса

Українська співачка Міка Ньютон 5 березня відсвяткувала день народження. Артистці виповнилося 37 років.

Свій день народження знаменитість провела у колі рідних людей в одному з розкішних готелів Лас-Вегаса. Артистка зізналась, що неабияк щаслива, що саме так зустріла своє 37-річчя. Також Міка Ньютон опублікувала фото з готельного номера, де вона в халатику сидить за святковим столом, а позаду неї красуються рожеві повітряні кульки у формі сердець.

Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

"Це мій день народження! Я прокинулася в моєму улюбленому готелі, відчуваючи неймовірну вдячність і що мені пощастило відсвяткувати ще один день народження! Найбільший подарунок для мене - це сім'я, яка поруч зі мною", - висловилась артистка.

Міка Ньютон також показала, як разом із чоловіком провела святковий день. Зокрема, у Лас-Вегасі подружжя просто не могло не навідатися до казино, де закохані випробували вдачу.

Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, нещодавно у родині соліста гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця було свято. Син виконавця святкував день народження. Артист привітав хлопчика з 6-річчям та показав милі фото з ним.

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