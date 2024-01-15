Міка Ньютон показалася з чоловіком-іноземцем у Львові й зустріла свою викладачку з оперного співу

Відома українська співачка Міка Ньютон разом з чоловіком-американцем Крісом Сааведрою відвідали виставу у Львові.

Подружжя потрапило до Львівської національної опери на виставу "Наталка Полтавка". До слова, головну героїню грала викладачка Ньютон з оперного співу. Про це артистка написала у своєму фотоблогу. Вона також пригадала, як у залі, де вони сиділи з чоловіком, 1995 року вона брала участь у пісенному конкурсі "Надія".

Міка Ньютон з чоловіком відвідала Львівську національну оперу / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон з чоловіком відвідала Львівську національну оперу / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон з чоловіком відвідала Львівську національну оперу / Фото: instagram.com/mikanewton

"Не можу повірити, що ця сцена – одна з перших, на якій я виступала. Це був пісенний конкурс "Надія" 1995 року", – поділилася співачка.

Втім, просто посеред вистави розпочалася повітряна тривога. І Міка разом з чоловіком вимушені були спускатися в укриття. Ба більше, знаменитість вкотре звернулася до друзів за кордоном і нагадала про жахи війни.

Міка Ньютон з чоловіком в укритті / Фото: instagram.com/mikanewton

"Ось така реальність українців вже два роки. Вони не можуть нормально жити, планувати. Ніколи не знаєш, коли твоє буденне життя зупиниться і скільки часу це займе. В Україні немає безпечного місця! Вся країна в небезпеці. Ми маємо докладати більших зусиль, щоб припинити це божевілля", - наголосила Ньютон.

Нагадаємо, нещодавно Міка Ньютон відверто відповіла, чи не боявся її чоловік-іноземець їхати до України під час війни.

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