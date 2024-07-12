Міка Ньютон показалася з Селін Діон і зізналася, який подарунок отримала від зірки

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, розповіла про знайомство з канадійською співачкою Селін Діон.

За словами артистки, їхня зустріч трапилася 13 років тому. Тоді Міка мала нагоду поспілкуватися з кумиром її дитинства й зробити фото. На одному з зображень Ньютон обіймає Діон й отримує спеціальний подарунок – платівку з автографом. Після спільного проведеного часу українська співачка залишилася в захваті. Зокрема, вона зізналася, що її дуже надихнула Селін поліпшувати свої навички співу. І згодом вона навіть намагалася переспівувати її пісні.

Міка Ньютон і Селін Діон / Фото: instagram.com/mikanewton

"Тринадцять років тому я мала честь зустрітися з Селін Діон. 30 хвилин ми просто розмовляти з нею про все! Вона неймовірна людина, і я рада, що вибрала її своїм взірцем для наслідування, коли мені було лише 12 років. Співати її пісні було ще тим випробуванням для мене, але саме це мотивувало мене ставати кращою співачкою", - поділилася артистка.

Нагадаємо, зараз 56-річна співачка Селін Діон переживає доволі складні періоди свого життя. Як відомо, артистка має невиліковну хворобу. Зокрема, страждає від синдрому м'язової скутості. Нещодавно до Мережі потрапило моторошне відео, як виконавиця бореться за життя під час одного з нападів хвороби.

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