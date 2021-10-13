Міка Ньютон пояснила свою позицію щодо концертів в Росії та заявила, що Крим – це Україна

Артистка вже багато років не виступає в Росії.
Співачка Міка Ньютон вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальникам.
Так, в Instagram-stories у неї запитали, чи не хоче вона повернутися до Росії. Артистка дала чітку відповідь, що завжди ідентифікувала себе українкою і жила в Україні. Також артистка заявила, що вважає Крим українським.
"Почнемо з головного – я українка. Я завжди жила в Україні. Я не люблю говорити про політику, але я проти того, що відбувається між нашими країнами. Я проти війни! Я вважаю, що Крим – це Україна", - відповіла артистка.
До слова, Міка Ньютон говорить, що вже багато років відмовляється від концертів у Росії. Також вона не виступає на корпоративах.
"Я поважаю всіх своїх шанувальників зі всього світу, але тут для мене дуже принципово", - поділилася виконавиця.
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