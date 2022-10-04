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Міка Ньютон пригадала свій перший альбом під справжнім ім'ям: "Незвично бачити це"

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Міка Ньютон пригадала свій перший альбом під справжнім ім'ям: "Незвично бачити це"

Фото: instagram.com/mikanewton

Співачка Міка Ньютон поділилася спогадами зі своїми шанувальниками.

Свою творчість Міка Ньютон розпочинала без псевдонімів, як Оксана Грицай. Саме під цим ім'ям співачка випустила свій перший альбом. Коробку своєї дебютної касети під назвою "Кольорові сни" Ньютон показала у сторіз в Instagram.

"Моя сестра надіслала мені мій найперший альбом...Незвично бачити це. Мені було одинадцять років. Тільки оригінальні пісні", - підписала фото Міка.

© instagram.com/mikanewton
Фото: instagram.com/mikanewton

На обкладинці касети майбутня зірка позує у пишній білій сукні, білих рукавичках з червоним пір'ям та з величезним червоним бантом. Тоді Ньютон було ще далеко до нині звичного білосніжного каре, дівчина красувалася із довгим кудрявим волоссям натурального русого відтінку. 

Нагадаємо, раніше Міка Ньютон розповіла, чи зможе вона народити дитину після того, як переборола онкологічне захворювання. 

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