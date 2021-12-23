Міка Ньютон привітала чоловіка-красунчика з річницею весілля: "Ми так багато пройшли"

Артистка також поділилася казковими фото з урочистої події.

Українська співачка Міка Ньютон, яка мешкає і працює в США, розповіла про свято у її родині.

Сьогодні, 23 грудня, Міка та її чоловік, власник американського модельного агентства Кріс Сааведра святкують третю річницю шлюбу, яку в народі називають шкіряною. З цієї нагоди виконавиця на сторінці в Instagram запостила кадри з їхнього казкового весілля.

Весілля Міки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Весілля Міки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Весілля Міки Ньютон / instagram.com/mikanewton

"Щасливої річниці, моє кохання! Мені так пощастило бути твоєю дружиною. Три роки пролетіли так швидко. Ми так багато пережили за останні два роки, але те, що я люблю в нас, це те, що незважаючи ні на що, ми завжди добре посміємося разом!" – підписала кадри з чоловіком Міка.

Весілля Міки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Весілля Міки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Весілля Міки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Зазначимо, що за рік після весілля Ньютон поставили діагноз – рак яєчника. Про те, що у неї рак, артистка дізналася не одразу. Міка вважала, що вона просто сильно погладшала, оскільки у неї був постійно здутий живіт. Тож вона намагалася інтенсивно позбутися зайвої ваги. 4 листопада 2019-го зірці зробили першу операцію. Зараз співачка перебуває в ремісії.

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