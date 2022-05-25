Міка Ньютон про можливість стати мамою після лікування раку яєчника: "Ця тема в нас закрита"

Українська співачка Міка Ньютон, яка півтора роки тому оголосила, що поборола рак, розповіла про стан свого здоров'я й зізналася, чи зможе народити дітей.

Виконавиця поділилася, що після того, що вона пережила її вагітність буде чудом. Про це вона розповіла для YouTube-каналу "ДеЯк".

"Коли в тебе рак яєчника — це дуже серйозний діагноз. Дуже серйозні операції, дуже серйозний стрес організм пройшов. Ця тема в нас закрита просто. Всі просто розуміють, що якщо я буду вагітна, це буде реально чудо", — сказала Міка Ньютон.

Втім, Міка заявила, що стати мамою шанси в неї все ж є. Але для цього потрібно запастися терпінням:

"Час, гроші. Я повинна бути в дуже спокійному стані. Це дуже багато лікарів. Минулого року я проходила дуже багато чого на цю тему. Це дуже важко. Дуже виснажуєшся", - пояснила виконавиця.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Однак через війну в Україні у зірки залишається менше часу на відновлення здоров'я: вона виступає на благодійних концертах, воює на інформаційному фронті й піклується про своїх батьків та племінницю, які на час воєнного стану поїхали до неї в Америку:

"Ми своє життя з чоловіком поставили на паузу. Ми не в пріоритеті взагалі. У нас в пріоритеті — це племінниця, мама, тато. Боже, хочеться плакати. Тому що це реально правда", - додала Міка.

Долати труднощі співачці допомагає її чоловік, американець Кріс. Про його турботу Ньютон не може говорити без сліз:

"Просто пощастило. Дійсно дуже сильно пощастило з чоловіком. Дуже серйозна підтримка. Не всі чоловіки розуміють жінку на 100% з нашими гормонами й тим, що ми проходимо. Мій чоловік щось не розуміє — піде почитає про це. Він піде й реально буде вникати. Він каже: а можеш мені прислати якесь посилання, що з тобою відбувається? Я хочу зрозуміти. Сидить, читає наукові статті, щоб зрозуміти, що відбувається зі мною. Він мені робив уколи. Ми реально пройшли за два з половиною роки (стільки всього - прим. ред.). Нема часу навіть видихнути. Кожен місяць щось таке й ти про це не говориш, тому що хочеться бути сильною для людей, для сім'ї, для себе. Тому коли питають про кар'єру, ти так думаєш: хм, невже це найголовніше?" – каже Міка.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Виконавиця разом з чоловіком навіть обговорювали можливість усиновлення дитини:

"Я ж завжди казала, що я відкрита. Коли в Україні жила, ми дуже багато приїжджали в дитячі будинки, я й співала для них і допомагала. Тобто в мене серце завжди відкрите до діток, я страшенно їх люблю", - прокоментувала артистка.

Але через напружену ситуацію в рідній країні Міки, вона з її чоловіком поки що з таким відповідальним рішенням не поспішають:

"Будемо поступово вирішувати. Взагалі цей процес також нелегкий навіть документально. Там стільки всього потрібно й доказів. В мене багато знайомих і родичів Кріса усиновлювали. Цей процес не з легких. Тому треба вирішити. А тут стільки всього зараз", - сказала Ньютон.

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