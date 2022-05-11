Міка Ньютон про те, як її змушували говорити російською: "Я була дитиною і цього не розуміла"

Міка Ньютон про те, як її змушували говорити російською: "Я була дитиною і цього не розуміла"

Українська співачка Міка Ньютон, яка вже більше 10 років живе в США, пригадала початок своєї співочої кар'єри.

В інтерв'ю програмі ЖВЛ Ньютон поділилася, що думала про те, як свого часу її, дівчину з заходу України, ламали і змушували говорити російською мовою. Тоді артистка записала свій перший альбом, який був повністю російськомовним:

"Я зараз думаю, наскільки мене тоді ламали і пропаганда була російської мови. Я ж з західної України, я українськомовна. Я не вчила російську в школі. Коли мені було 15 років, я вступила до естрадно-циркового. Я пам'ятаю, коли я пішла вчитися, все було російською. Я одна була, хто говорив українською. Я пам'ятаю, писала російські конспекти українськими літерами", - зізналася Ньютон.

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Вона поділилася, що тоді, будучи 15-річною, вірила людям, які займалися її просуванням і не замислювалася над тим, що ведеться пропаганда:

"Я багато аналізувала, і думаю, наскільки в нас, у мене були суперпроукраїнські пісні, ну Західна Україна, і наскільки мене красиво ламали. Мені було 15. Кому ти віриш? Дорослим людям, вони знають як краще. Тоді як, всі мріяли потрапити до Росії. А чому? Гроші. Всі хотіли робити бізнес. Я дитина цього не розуміла", - сказала Міка.

Артистка зізналася, що десь зла, що не відстоювала себе, та водночас розуміє, що була мала і думала, що так правильно:

"Я замислююся, як співати ці російські пісні. Я розумію, що їх знають, серіал "Кадети", хтось прийде на концерт, захотів би їх почути. Мені зараз взагалі неприємно співати російською", - зізналася Ньютон.

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