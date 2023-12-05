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Міка Ньютон разом із чоловіком-американцем повертається до України та поділилася планами на поїздку

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Міка Ньютон разом із чоловіком-американцем повертається до України та поділилася планами на поїздку

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Артистка також поділилася, до яких саме міст їде.

Українська співачка Міка Ньютон повертається до України із США.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. До України співачка їде не сама, компанію їй складе чоловік-американець, бізнесмен Кріс Сааведра. Міка Ньютон зазначила, що їхня подорож запланована на кінець грудня. Також артистка поділилася, що це перша поїздка її коханого до України за останні вісім років.

"Ми дуже раді поїхати до України наприкінці місяця! Кріс не був там вісім років", - поділилася артистка.

Міка Ньютон з чоловіком / © instagram.com/mikanewton
Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон розповіла, що вони з Крісом планують побувати в Києві та Львові. Пара вже неабияк в очікуванні подорожі та переконана, що це буде неабияк емоційна поїздка.

"Це буде емоційна подорож! Ми будемо у Львові та Києві", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Стенлі Туччі приємно здивував українців. Знаменитість приготував борщ за рецептом кухаря Євгена Клопотенка.

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Дата публікації
Перегляди
966
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