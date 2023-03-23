Міка Ньютон відреагувала, що представниця Швеції на "Євробаченні-2023" Loreen "сплагіатила" її пісню

У Мережі активно обговорюють, що конкурсна пісня представниці Швеції Loreen на міжнародному пісенному змаганні "Євробачення-2023" Tattoo насправді є плагіатом.

Трек шведської виконавиці порівнюють з композицією української співачки Міки Ньютон "В плену", який вона випустила 2005 року. Зокрема, треки дуже схожі за мелодією.

Loreen - Tattoo

Цікаво, що цей факт турбує не лише українських єврофанів. Як зізналася Міка Ньютон, дуже багато запитань від її іноземних прихильників стосовно цієї теми. Тож артистка вже прокоментувала ситуацію. Міка зазначила, що не бачить у цьому жодної драми, а Loreen бажає лише успіху на "Євробаченні".

"Друзі, я не буду це коментувати. Я не хочу починати драму. Мені це не потрібно! І я бажаю Loreen знову перемогти на "Євробаченні". Життя надто коротке, щоб сперечатися за пісні, звучать вони однаково чи ні. Хтось з вас думає, що так. Хтось – ні. Моя пісня вийшла 2005 року. Будь ласка, припиніть закидати мене повідомленнями і відмітками. Давайте підтримувати одне одного!" – прокоментувала Ньютон.

Міка Ньютон прокоментувала плагіат її пісні / Фото: instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, тим часом стало відомо, скільки грошей витратять на підготовку номера представника від України, гурту TVORCHI для конкурсу "Євробачення", а також на що саме витратять ці гроші.

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