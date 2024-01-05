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Міка Ньютон відверто зізналась, чи боявся її чоловік-американець під час війни їхати до України

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Міка Ньютон відверто зізналась, чи боявся її чоловік-американець під час війни їхати до України

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Виконавиця розповіла про переживання під час поїздки.

Відома українська співачка Міка Ньютон відверто відповіла, чи боявся її чоловік-американець Кріс Сааведра приїжджати до України під час повномасштабної війни.

Так, нещодавно виконавиця вперше за вісім років повернулася з США на Батьківщину. Міка Ньютон приїхала не сама, компанію їй склав чоловік-американець. У шанувальників одразу виникло запитання, чи не боялася артистка повертатися під час повномасштабної війни. Міка відверто відповіла, що переживання, звісно ж, були. Однак вони не боялися поїздки.

Ба більше, артистка наголосила, що її чоловік дуже любить Україну, тому вони щасливі, що нарешті їм вдалося приїхати.

Міка Ньютон з чоловіком / © instagram.com/mikanewton
Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

"Не страшно…Звичайно, дуже багато емоцій і переживань…Але ми дуже щасливі бути тут. Кріс дуже любить Україну", - зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Міка Ньютон повернулася до України і вже встигла потрапити під масований ракетний обстріл. Артистка розповіла про пережиті емоції та звернулася до світу із закликом негайно зупинити дії країни-агресорки Росії.

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Дата публікації
Перегляди
189
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