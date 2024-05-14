Міка Ньютон замилувала фото з чоловіком-красенем і похизувалася, як вони відпочивають у Лас-Вегасі

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, не є прихильницею того, аби часто розповідати подробиці з особистого життя.

Разом із тим виконавиця вкрай рідко ділиться спільними знімками з чоловіком-красенем, американським бізнесменом Крісом Сааведрою. Однак цього разу співачка зробила виняток. Міка Ньютон разом із коханим насолоджується відпочинком у Лас-Вегасі. Зокрема, закохані вирушили у відпустку на "Венеціанський курорт", який цьогоріч святкує 25-ту річницю.

Тож, у своєму Instagram артистка активно ділиться кадрами з відпочинку і показує, як він минає. Цього разу співачка опублікувала фото з коханим, яке було зроблене біля басейну. На знімку Міка Ньютон у капелюсі та сонцезахисних окулярах ніжно обіймала Кріса, поки той відпочивав на шезлонгу.

Міка Ньютон із чоловіком-американцем / Фото: instagram.com/mikanewton

"Давайте подивимося мій останній допис про те, як ми святкували 25-річчя "Венеціанського курорту", - підписала знімок з коханим артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська потішила ніжним фото з чоловіком, актором Віталієм Борисюком, та повідомила про їхнє важливе свято. Подружжя вже 28 років перебуває у стосунках.

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