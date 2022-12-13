Міка Ньютон зворушливо привітала чоловіка-красунчика з 40-річчям та показала рідкісні фото з ним

Українська співачка Міка Ньютон зворушливо привітала чоловіка з ювілеєм.

Так, коханому знаменитості - американському бізнесмену Крісу Сааведро – виповнилося 40 років. Тож, зірка присвятила йому дописи у своєму фотоблогу.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Так, артистка зазначила, що щаслива бути його дружиною. Також зірка подякувала коханому за роки їхнього сімейного життя, наповнені коханням.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

"Вітаю з 40-м днем народження, моя любове. Я дуже щаслива бути твоєю дружиною. Дякую, що обрав мене і залицявся до мене цілий рік. Але це говорить про те, настільки ти рішучий у всьому, що робиш у своєму житті. Дякую, що був поруч у тяжкі для мене роки. Кохаю тебе дуже сильно", - звернулася до чоловіка виконавиця.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Також Міка привітала й маму Кріса Сааведро з днем народження її сина.

"Дякую цій сильній мамі за те, що виростила таку щиру і добру людину! Мої вітання, Карен", - звернулася до свекрухи артистка.

Міка Ньютон з чоловіком та свекрухою / Фото: instagram.com/mikanewton

Разом з привітаннями Міка Ньютон поділилася світлинами зі своїм коханим, які вона показує вкрай рідко.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

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