Микита Добринін похизувався новим незвичайним татуюванням на руці

Український телеведучий Микита Добринін набив на руці нове татуювання.

Знаменитість вже встиг похизуватися тату у своєму Instagram. Ведучий опублікував чорно-біле фото, де зі спини показав нове татуювання. На руці Микита набив пегаса, чарівного крилатого коня, якого осідлав вершник зі списом. Тату Добринін набив чорними фарбами у реалістичному стилі, однак дрібні деталі майстер замалював білим кольором, аби зображення на руці було більш чітким та виділялося.

Нове тату Микити Добриніна / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Ведучий не став пояснювати, чому обрав саме таке татуювання. Тим часом прихильники вже встигли оцінити новеньке тату Микити. Вони поцікавилися, настільки це було боляче, адже шоумен для татуювання обрав місце, де ніжна та тоненька шкіра: "Чудове тату, впевнена, має сенс", "на такому місці (шкіра тоненька, ніжна) боляче було?", "це щось пов'язане з війною? Дуже подобається".

Нагадаємо, нещодавно Микита Добринін також наважився на зміни у зовнішності. Шоумен зголив бороду та здивував молодим виглядом.

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