Микита Добринін показав, чому навчає дворічного сина від колишньої дружини

Хлопчик приїхав до тата на декілька днів.

Телеведучий Микита Добринін показав шанувальникам, як проводить час зі своїм сином Левом.

Час від часу хлопчик залишається разом з батьком на декілька днів. У сторіз в Instagram шоумен показав, які традиції у них із сином вже встигли з'явитися.

Микита Добринін з сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Так, наприклад, Добринін вчить маленького Лева робити сніданок. Ведучий поділився кадрами, на який показував та розповідав сину усі етапи приготування омлету. Хлопчик навіть допоміг татові збити яйця для страви.

"Ранок у нас з сином розпочинається так", - поділився Добринін.

Микита Добринін з сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

У перервах між приготуванням Микита бавився з Левом та грався з ним, тримаючи хлопчика на руках.

Микита Добринін з сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Після смачного сніданку зірковий батьком разом із сином вирушив на прогулянку. Добринін поділився кумедною світлиною з маленьким Левом у ліфті.

Микита Добринін з сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, що Микита Добринін виховує сина разом з колишньою дружиною Дашою Квітковою. Днями телеведучий вперше прокоментував причини розлучення з блогеркою та розповів про спільне виховання дитини.

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