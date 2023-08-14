Микита Добринін про розлучення з Квітковою: "Мирно врегульовано, без судів"

Український телеведучий Микита Добринін заявив, що вони з блогеркою Дашею Квітковою офіційно розлучилися та вирішили всі юридичні питання.

Як пояснив знаменитість в Instagram, вони з колишньою дружиною мирно врегулювали всі юридичні питання після розірвання шлюбу. Ексзакохані без суду поділили майно та опіку над 2-річним сином Левом. Як пояснив Добринін, найголовніше для нього – це інтереси його дитини.

"Цей непростий період у житті офіційно завершився. Мирно врегульовано всі юридичні питання, без судів, з урахуванням інтересів сторін і дитини. Найголовніше тепер – я спокійний за майбутнє сина поруч", - поділився ведучий.

Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Зазначимо, днями Даша Квіткова заявила, що судитиметься з ексчоловіком Микитою Добриніним, аби поділити спільне майно. Однак колишнє подружжя обійшлося без судів та мирно врегулювало всі питання.

Нагадаємо, Микита Добринін та Даша Квіткова зіграли весілля у серпні 2020 року, а у вересні 2022 року пара обвінчалася. Однак вже у січні 2023 року подружжя приголомшило новиною, що розлучається. Офіційно пара розірвала шлюб у червні цього року. Нині вони дотримуються нейтральних стосунків та займаються вихованням 2-річного сина Лева.

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