Микита Добринін розійшовся з новою дівчиною і назвав причину

Популярний український ведучий Микита Добринін зізнався, що розійшовся з новою обраницею, з якою почав зустрічатися після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою.

Стосунки пари припинилися близько року тому. За словами шоумена, їм із обраницею було складно вдвох. Зокрема, на заваді стояло бажання змінюватися і дистанція. Микита Добринін також в інтерв'ю для "Люкс ФМ" додав, що рішення розірвати стосунки було спільним.

"Я зустрів любов, її не втримав. Це було відносно нещодавно. Складно пояснити, чому не склалися стосунки. Це завжди рух з обох сторін, бажання змінювати і виправляти, дистанція. Не скажу, що проблема в мені чи в людині. Так склалося. Це була просто дистанція і складно було. Стосунки були близько року тому. Це була спільна ініціатива, закінчити ці стосунки", - поділився ведучий.

Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Наразі Микита Добринін намагається влаштувати своє особисте життя, тож не сидить вдома та ходить на нові побачення, аби врешті зустріти ту саму. Як додав ведучий, він хоче дарувати обраниці любов та піклуватися про неї.

"Я ходжу на нові побачення, я це роблю, звичайно. Для чого зупинятися? Життя триває, мені 30 грудня 37 років. Я не збираюся зупинятися. Я хочу любити, спілкуватися, це моє!" – додав шоумен.

Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Зазначимо, з ким саме Микита Добринін перебував у стосунках – невідомо. Тривалий час йому приписували роман із блогеркою Чарою Хорив, однак ведучий це спростував. У лютому цього року Микита Добринін говорив, що його серце зайняте, а його обраниця не з публічної сфери. Однак наразі їхній роман вже припинився.

Читайте також: