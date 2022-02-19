Микита Добринін розсекретив, як вони з Квітковою миряться після сварок

Також шоумен розповів, як будується їхня квартира.
Український ведучий Микита Добринін вже майже як два роки одружений з блогеркою Дашею Квітковою.
Звісно ж, як і у кожного молодого подружжя, у них трапляються іноді сварки. В Instagram-stories у Микити поцікавились, як вони потім миряться. Ведучий зізнався, що перший крок зазвичай робить він, адже звик одразу вирішувати труднощі.
"Я виступаю ініціатором. Не можу чекати, бо звик одразу вирішувати питання, а не відкладати", - зазначив Добринін.
Також Микита розповів й про їхню з Дашею квартиру. Ще рік тому ведучий з дружиною вклали кошти у будівництво сімейного гніздечка. А поки квартиру будували, то вони вирішили купити приватний будинок.
"ЖК ще будують, переносять поки строки здачі будинку. Ми дуже чекаємо, але вже стільки ідей перекрутили з цією квартирою. Так що все на краще", - поділився Добринін.
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