Микита Добринін шокував ціною за розкішній відпочинок з сім'єю у Туреччині

Зовсім скоро ведучий з дружиною та сином полетить у відпустку.

Український телеведучий Микита Добринін невдовзі вирушить у відпустку разом із дружиною, блогеркою Дашею Квітковою та новонародженим сином Левом.

Зірки Мережі обрали відпочинок у Туреччині. Шоумен вирішив розсекретити фоловерам, у скільки коштів йому обійшлася майбутня поїздка. Так, родина відпочине за 225 тисяч гривень. Микита наголосив у сторіз свого Instagram, що в ціні вони не помилилися та не переплачували.

"Змішане почуття у мене всередині. З одного боку, ми дуже мріяли про цю поїздку і можемо нарешті собі її дозволити, але коли я побачив фінальну суму, то подумав: "Що? Це все за один тур?" – прокоментував Добринін.

Микита Добринін / instagram.com/nikitadobrynin

"Так, друзі, сума саме така. Ми ні в чому не помилилися. Ми просто обрали для себе найкращий готель, про який давно мріяли та де ідеально буде відпочивати з дитиною", – додав знаменитість.

Нагадаємо, стало відомо, на чому їздять українські зірки та у кого дорожче авто. Селебрітіс надають перевагу дорогим машинам.

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