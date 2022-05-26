Микита Добринін та Даша Квіткова пожертвували для ЗСУ один млн гривень

Зіркове подружжя Микити Добриніна та Даші Квіткової допомагають українській армії прискорити перемогу та вигнати окупантів з України.

Зокрема, знаменитості вирішили переказати до фонду Сергія Притули один мільйон гривень. Ці кошти вони заробили з продажу курів по криптовалюті.

Як зірки написали у своєму Instagram, вони обрали саме фонд Притули, тому що всі кошти йдуть для допомоги українській армії.

"Сьогодні ми з Микитою, наша команда та ви допомогли нашій армії – ЗСУ. Ми переказали до фонду Сергія Притули один мільйон гривень. Це кошти, які ми отримали завдяки запуску нашого навчання по крипті, яке сьогодні почалося. Чому обрали цей фонд? Тому що він активно допомогає нашим хлопцям. Тому будемо чекати на звіт. Ми зробили це разом! Слава Україні, слава нації та писець РФ", - написало подружжя.

Даша Квіткова та Микита Добринін пожертвували гроші для ЗСУ / Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, український ведучий та блогер Микита Добринін ще на початку повномасштабного вторгнення Росії до України вступив до лав тероборони, аби захищати країну від російських окупантів. Шоумен розповів, що вирішив піти служити, бо мав, першою чергою, захищати свою сім'ю. Хоч дружина Даша Квіткова відмовляла його, але він таки вступив до тероборони.

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