Микита Добринін відповів, чому пішов з територіальної оборони

Український ведучий та блогер Микита Добринін більше не служить в лавах ТрО ЗСУ.

Ведучий Микита Добринін на початку повномасштабної війни пішов захищати Київ від російських окупантів.

Та нині ж знаменитість нічого не розповідає про свою службу та не публікує жодних світлин. Тому прихильники ведучого почали цікавитися, чи в ТрО він ще, чи вже ні.

Як розповів Микита, в лавах територіальної оборони від перебував у найнапруженіші місяці війни для Києва. Добринін разом з іншими побратимами ловив ДРГ, чатував поля й ліси.

Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Перші півтора найнапруженіших місяця був у ТрО. Взяв до рук автомат від першого дня, пішов під Києвом на пост. Без вагань. Ловили ДРГ, чатували поля і ліси. Є що згадати", - розповів знаменитість.

Та згодом, коли ситуація змінилася, Добринін пішов з територіальної оборони. Точніше, їхні зміни розпустили. Сам же Микита зайнявся волонтерством.

Микита Добринін відповів, чому не служить в ТрО / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Коли ситуація змінилася і всі позиції зайняли здебільшого поліція та ЗСУ, наші зміни розпустили. Зайнявся волонтерством і допомагаю армії", - зізнався ведучий.

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