Микита Добринін возз'єднався з ексдружиною Дашею Квітковою і виконав заради неї важливий вчинок

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова з нагоди Дня святого Миколая провела благодійний захід "Під подушкою" на підтримку онкохворих дітей.

Подія відбулася в одному з ТРЦ Києва. На заході збирали кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. Протягом дня гості мали можливість поспілкуватися з інфлюенсерами та за донат взяти участь в різного роду активностях на зірковій барахолці. Chi Tata робила прогноз на 2025 рік на картах, TUMAZAR тестував на рівень знання англійської, а Сергій Халус та Ігор Донскіх наносили на тіло тимчасові тату. В зонах українських брендів також за донат можна було пограти в ігри або придбати благодійні смаколики. На сцену зі своїми виступами виходили талановиті діти, а за ними імениті артисти. На концерті заспівали: KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, Злата Огнєвіч, Альона Омаргалієва, Michelle Andrade, KORNEL, NIСOLE, KLER і гурт MOLODI.

Олександра Заріцька

"Коли я приїжджаю до дітей в "Охматдит" і питаю, про що вони мріють, вони відповідають однією фразою: "Я хочу додому". А я хочу, щоб якнайбільше українських дітей були здоровими і жили своє найкраще життя – те, на яке вони заслуговують. Саме тому подія "Під подушкою" є надзвичайно важливою. Хочу подякувати всім, хто долучився, адже тільки разом ми можемо допомогти дітям стати здоровими", - коментує інфлюенсерка.

Даша Квіткова

Ведучими події стали Микита Добринін, колишній чоловік Даші Квіткової, та Наталі Солонік. Шоумен поділився, що одразу прийняв запрошення від Даші провести захід, тому що немає нічого важливішого, ніж об'єднуватися та допомагати дітям, які цього потребують.

Микита Добринін

"Цей вечір став для мене справжнім прикладом того, як щире бажання допомогти може об'єднати стільки небайдужих людей. Коли бачиш усмішки дітей, відчуваєш, що все це заради них, заради їхнього майбутнього. Особливо зворушливо було бачити, як гості об'єднувалися заради спільної мети: від інтерактивів до барахолки, кожна активність допомагала збирати кошти для тих, хто цього найбільше потребує", — поділився Добринін.

Благодійний захід Даші Квіткової

Загалом, вдалося зібрати понад 1,5 мільйона гривень на благодійну місію події. Хоч захід "Під подушкою" вже відбувся, та однойменна кампанія триває — до кінця 2024 року можна придбати благодійні товари від брендів-партнерів та таким чином долучитися до допомоги.

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