Микита Добринін вперше прокоментував причини розлучення з Дашою Квітковою: "Таке трапляється"

Телеведучий Микита Добринін вперше прокоментував своє розлучення з блогеркою Дашою Квітковою.

У червні цього року пара офіційно розірвала свої стосунки, які тривали майже три роки. Проте тривалий час Добринін не коментував причини, через які вони з Квітковою прийняли таке непросте рішення.

Так, як висловився ведучий, подружжя не змогло впоратися із кризою у стосунках. До того ж, до певних проблем в особистому додалися стреси через повномасштабну війну в Україні.

"Таке трапляється інколи. Війна, стреси, інші кризи, які трапляються у пари. По-різному пари їх проходять. Головне, щоб ви були щасливими", - сказав Добринін в "Неймовірні правді про зірок".

Даша Квіткова та Микита Добринін

Натомість Микита та Даша залишилися у гарних стосунках заради виховання свого дворічного сина Лева. За словами шоумена, часом це вдається непросто, але вони з колишньою дружиною намагаються зробити усе для того, аби їхній син почувався щасливим.

"Ми порівну беремо на себе відповідальність за сина. Ми обоє батьки і ми маємо знаходити виходи з різних ситуацій. Тому що тут йде мова не про твоє его, а мова саме про дитину. Це не просто, але це заслуга обох", - додав шоумен.

Даша Квіткова та Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, що нещодавно Микиту Добриніна помітили у компанії іншої відомої блогерки. Пара разом з'явилася на музичній премії, чим викликала чутки про романтичні стосунки.

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