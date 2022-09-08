Микита Добринін з дружиною шокували сумою, яку пожертвували для допомоги українцям

Ведучий Микита Добринін та його дружина Даша Квіткова поділилися, як допомогли українцям.

Шоумен Микита Добринін та блогерка Даша Квіткова переказали чималу суму коштів до благодійного фонду Маші Єфросиніної.

Загалом, гроші подружжя заробило завдяки продажу курсів з криптовалюти. До благодійного фонду Даша та Микита переказали 300 тис. гривень. Утім, їхній донат подвоївся, тож кінцева сума – 600 тис. гривень.

"Ми з моєю командою задонатили 300 тис. грн (це гроші, які ми зібрали з нашого навчання по крипті 2.0) до фонду Маші Єфросиніної, а Visa цей донат подвоїть (тобто у фонд надійде 600 тис. грн!)" – поділилася Даша.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

Кошти підуть на допомогу маленьким українцям. Так, дітям до 3-х років фонд Маші закупить бокси, у яких буде все необхідне для їхнього життя.

"В одному боксі - буде практично все, що потрібно маленькій дитині на місяць життя. Набори відправляються до волонтерських центрів у різні міста України, де їх зможуть отримати матері, яким потрібна допомога", - зазначила Даша.

Зазначимо, Микита Добринін та Даша Квіткова вже не вперше переказують чималу суму грошей для допомоги Україні. Навесні подружжя пожертвувало один мільйон гривень для української армії.

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