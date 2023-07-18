Микита Добринін зголив бороду та здивував молодим виглядом: "Одразу мінус 10 років"

Ведучий також показав, як 2-річний син відреагував на його зміни у зовнішності.

Український телеведучий Микита Добринін наважився на зміни у зовнішньому вигляді.

Знаменитість вирішив поголити бороду. В Instagram-stories знаменитість показав, який тепер вигляд має. Добринін опублікував знімок, на якому постав повністю без бороди.

Прихильники Микити оцінили його зміни у зовнішньому вигляді. Вони зазначили, що їхній кумир значно помолодшав: "Одразу мінус 10 років", "одразу маєш молодший вигляд", "молодий та гарний, а ще з'явиться додаткова площа для поцілунків".

Микита Добринін без бороди / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Також Добринін показав, як маленький син Лев відреагував на його зміни у зовнішності. 2-річному хлопчику було незвично бачити татка без бороди, він був неабияк здивованим.

"Забираю сина з садочка, а тут таке. Лев шокований", - розповів про реакцію сина Добринін.

Микита Добринін із сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, нещодавно змінами у зовнішньому вигляді похизувалася старша донька співачки Олі Полякової. Маша перефарбувалася та показалася з новим кольором волосся.

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