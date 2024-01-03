Міккі Рурк підтримав українців та закликав допомагати відбудовувати Херсон

Відомий голлівудський актор Міккі Рурк підтримав українців та звернувся до світу з важливим меседжем.

У своєму Instagram знаменитість опублікував відео. Він звернувся до українців, привітав їх із Новим роком та побажав, аби 2024 приніс лише найкращі моменти. Міккі Рурк зазначив, що переймається долею України та хоче, аби люди не страждали від розв'язаною Росією війни.

"Я просто хочу побажати щасливого Нового року усім в Україні. Я бажаю вам усього найкращого у світі у цьому новому році. Я знаю, що ви проходите через багато дуже важливих речей", - прокоментував актор.

Міккі Рурк закликав світ допомагати Україні і долучатися до відбудови зруйнованих будинків українців

Міккі Рурк закликав світ допомагати Україні з відбудовою, зокрема, Херсона. Актор хоче, аби людям, які через війну втратили свої домівки, було де жити та проводити час із сім'єю. Задля цього знаменитість оголосив благодійний збір. Рурк планує зібрати мільйон доларів на відбудову Херсона.

"Все, що ми намагаємося робити, це допомагати людям, які проживають дуже тяжкі часи відбудови, аби будувати свої будинки, щоб вони мали безпечне місце для перебування зі своїми сім'ями та захисту дітей і літніх людей. Будь ласка, допоможіть мені зі збором пожертв для допомоги всім людям у маленькому місті Херсон. Ми намагаємося зібрати мільйон доларів та допомогти всім людям, які перебувають в скрутному становищі та справжньому стражданні", - наголосив актор.

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