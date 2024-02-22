Міккі Рурк показав відео з Залужним і оголосив про розіграш прапора України з його підписом

Відомий голлівудський актор Міккі Рурк оголосив про благодійний розіграш прапора України з підписом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це знаменитість поділився у своєму Instagram. Рурк в сторіз опублікував ролик, де Валерій Залужний підписує синьо-жовтий прапор. У кінці відео колишній головнокомандувач ЗСУ англійською мовою подякував за підтримку.

Міккі Рурк оголосив про розіграш українського прапора з підписом Валерія Залужного

Як зазначив Рурк, саме цей прапор буде розігруватися. Охочий його отримати повинен зробити донат у розмірі 25 доларів на допомогу українцям. Рурк зазначив, що це допоможе Україні скоріше перемогти ворога.

Зазначимо, ще на початку повномасштабної війни голлівудський актор засудив російську агресію проти України. Він неодноразово підтримував українців та закликав світ допомагати. На початку цього року Міккі Рурк оголошував про благодійний збір коштів на відбудову домівок жителів Херсонщини, які через ворожі дії російських окупантів втратили все нажите.

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