Микола Тищенко підтвердив розлучення з Аллою Барановською та назвав причину

Нардеп Микола Тищенко офіційно підтвердив розлучення зі своєю дружиною, бізнесвумен Аллою Барановською.

У коментарі Telegram-каналу "Украина сейчас" нардеп розповів, що вони дійсно вже не разом. Однією з причин Тищенко назвав те, що вони не живуть разом. За словами нардепа, це заважає їм вести спільне подружнє життя.

"Одна із причин розірвання шлюбу – це неможливість спільного проживання. Алла живе в іншому місці, я працюю у Києві. На жаль, це не дозволяє нам разом утримувати спільне майно та життя", - прокоментував нардеп.

Алла Барановська та Микола Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Тищенко також додав, що вони з Барановською після розлучення залишаються у приятельських стосунках. Також колишнє подружжя планує й надалі спільно виховувати їхнього сина Давида.

"Ми залишаємося друзями. Ми все ж таки прожили 10 років. У нас є дитина, ми будемо її спільно виховувати. Ми любимо сина і будемо все робити, для того, щоб він був щасливим", - додав нардеп.

Микола Тищенко, Алла Барановська і їхній син / Фото: instagram.com/allabonya

Зазначимо, вперше новина про розлучення Миколи Тищенка та Алли Барановської з'явилася наприкінці листопада 2023 року. Тоді стало відомо, що вони подали позов на розірвання шлюбу, а Оболонський районний суд Києва 20 листопада відкрив відповідне провадження у цій справі.

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