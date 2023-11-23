Микола Тищенко та Алла Барановська розлучаються після семи років шлюбу – ЗМІ

Нардеп Микола Тищенко розлучається зі своєю дружиною, бізнесвумен Аллою Барановською після семи років шлюбу.

Так, відповідна інформація з'явилася на порталі Судова влада України. Позов про розірвання шлюбу подружжя подало 14 листопада цього року. 20 листопада Оболонський районний суд Києва відкрив відповідне провадження у цій справі.

Микола Тищенко та Алла Барановська розлучаються / Фото: court.gov.ua

Ані Тищенко, ані Барановська розлучення не прокоментували і жодним чином не натякали на розлади у родині.

Алла Барановська та Микола Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Алла вже давно не постила спільні фото з чоловіком в Instagram. У січні 2023-го вона пояснювала, що більше не хоче транслювати особисте життя в соцмережах. Тоді Барановська говорила, що їхні стосунки з Тищенком стали лише міцнішими.

Микола Тищенко з дружиною і сином / Фото: instagram.com/allabonya

Нагадаємо, що Микола Тищенко та Алла Барановська одружилися 2016 року. У шлюбі в них народився син Давид.

Микола Тищенко 2019-го року став депутатом від партії "Слуга народу". До цього він активно розвивав ресторанний бізнес, має низку закладів харчування у Києві. Також був ведучим та шоуменом. Перш ніж піти в політику частину свого ресторанного бізнесу Тищенко переоформив на дружину Аллу Барановську, пише bihus.

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