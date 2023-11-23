Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Микола Тищенко та Алла Барановська розлучаються після семи років шлюбу – ЗМІ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1008
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Микола Тищенко та Алла Барановська розлучаються після семи років шлюбу – ЗМІ

Алла Барановська та Микола Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Відповідне провадження відкрив Оболонський райсуд.

Нардеп Микола Тищенко розлучається зі своєю дружиною, бізнесвумен Аллою Барановською після семи років шлюбу.

Так, відповідна інформація з'явилася на порталі Судова влада України. Позов про розірвання шлюбу подружжя подало 14 листопада цього року. 20 листопада Оболонський районний суд Києва відкрив відповідне провадження у цій справі.

Микола Тищенко та Алла Барановська розлучаються / © court.gov.ua
Микола Тищенко та Алла Барановська розлучаються / Фото: court.gov.ua

Ані Тищенко, ані Барановська розлучення не прокоментували і жодним чином не натякали на розлади у родині.

Алла Барановська та Микола Тищенко / © instagram.com/allabonya
Алла Барановська та Микола Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Алла вже давно не постила спільні фото з чоловіком в Instagram. У січні 2023-го вона пояснювала, що більше не хоче транслювати особисте життя в соцмережах. Тоді Барановська говорила, що їхні стосунки з Тищенком стали лише міцнішими.

Микола Тищенко з дружиною і сином / © instagram.com/allabonya
Микола Тищенко з дружиною і сином / Фото: instagram.com/allabonya

Нагадаємо, що Микола Тищенко та Алла Барановська одружилися 2016 року. У шлюбі в них народився син Давид.

Микола Тищенко 2019-го року став депутатом від партії "Слуга народу". До цього він активно розвивав ресторанний бізнес, має низку закладів харчування у Києві. Також був ведучим та шоуменом. Перш ніж піти в політику частину свого ресторанного бізнесу Тищенко переоформив на дружину Аллу Барановську, пише bihus.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1008
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація