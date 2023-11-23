Микола Тищенко та Алла Барановська розлучаються після семи років шлюбу – ЗМІ

Відповідне провадження відкрив Оболонський райсуд.
Нардеп Микола Тищенко розлучається зі своєю дружиною, бізнесвумен Аллою Барановською після семи років шлюбу.
Так, відповідна інформація з'явилася на порталі Судова влада України. Позов про розірвання шлюбу подружжя подало 14 листопада цього року. 20 листопада Оболонський районний суд Києва відкрив відповідне провадження у цій справі.
Ані Тищенко, ані Барановська розлучення не прокоментували і жодним чином не натякали на розлади у родині.
Алла вже давно не постила спільні фото з чоловіком в Instagram. У січні 2023-го вона пояснювала, що більше не хоче транслювати особисте життя в соцмережах. Тоді Барановська говорила, що їхні стосунки з Тищенком стали лише міцнішими.
Нагадаємо, що Микола Тищенко та Алла Барановська одружилися 2016 року. У шлюбі в них народився син Давид.
Микола Тищенко 2019-го року став депутатом від партії "Слуга народу". До цього він активно розвивав ресторанний бізнес, має низку закладів харчування у Києві. Також був ведучим та шоуменом. Перш ніж піти в політику частину свого ресторанного бізнесу Тищенко переоформив на дружину Аллу Барановську, пише bihus.
Читайте також:
- Ірина Сопонару показалася з м'язистим нареченим-іноземцем на яхті та розповіла, як вони познайомилися
- У відомого українського співака на фронті загинуло двоє братів
- Настя Приходько рознесла Фаріон і Бенюка, які засудили російськомовних українців
- Відома голлівудська акторка втратила контракт через підтримку ХАМАСу
- Куди зникла Слава Фролова з шоу "Україна має талант": чим займається під час війни та який вигляд має