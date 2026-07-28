Міку Джаггеру – 83: який вигляд мають його молодша на 44 роки наречена й маленький син

Мік Джаггер з нареченою / © Associated Press

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Відомий музикант та соліст гурту The Rolling Stones Мік Джаггер днями відсвяткував 83-й день народження.

Із цієї нагоди його 39-річна наречена, колишня балерина Мелані Гемрік, присвятила коханому зворушливий допис в Instagram. Вона опублікувала добірку не лише спільних романтичних світлин, але й рідкісний сімейний кадр із їхнім дев’ятирічним сином Деверо.

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«З днем народження, моє кохання! Більше пригод, сміху і веселощів!» — звернулася Мелані до старшого на 44 роки музиканта-іменинника.

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Мік Джаггер і Мелані Гемрік / © instagram.com/melhamrick

Мік Джаггер, Мелані Гемрік і їхній син Деверо / © instagram.com/melhamrick

До слова, Мік Джаггер познайомився з Мелані Гемрік на початку 2014 року під час гастролей The Rolling Stones у Японії. На той момент артист ще перебував у стосунках із дизайнеркою Л’Врен Скотт, тож із балериною їх пов’язувало лише дружнє спілкування.

Після трагічної смерті Скотт того ж року Джаггер і Гемрік почали проводити більше часу разом. Уже влітку їх помітили під час спільної подорожі до Швейцарії. 2016 року пара вже чекала на первістка Деверо Октавіана Бейзіла Джаггера. На той момент рок-зірці було 73 роки.

Мік Джаггер і Мелані Гемрік / © instagram.com/melhamrick

Попри 44-річну різницю у віці, Гемрік неодноразово зізнавалася, що щаслива у цих стосунках і не зважає на чутки. До того ж пара вже кілька років заручена, а сама Мелані раніше говорила, що вони не виключають появи ще однієї спільної дитини, яка стане дев’ятою для Міка. Окрім цього, музикант має шістьох онуків і трьох правнуків.

Цікаво, що за десятиліття кар’єри Мік Джаггер здобув репутацію одного з найвідоміших ловеласів світового шоубізнесу — в його біографії налічували близько чотирьох тисяч коханок та кілька офіційних шлюбів.

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