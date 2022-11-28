Міла Куніс назвала борщ "російським супом" і досі не визначилася українка вона чи росіянка

Голлівудська акторка Міла Куніс опинилася у центрі скандалу після того, як назвала борщ "російським супом" та переплутала українців з росіянами.

Скандальне висловлювання зірки відбулося під час її розповіді про своє харчування для Harper's BAZAAR. Куніс розповідала про те, як готувала їжу її мама та почала перераховувати різні страви. Окрім борщу, "російськими". за словами Міли. виявилися вареники.

Коли акторка зрозуміла, що помилилася, вона намагалася виправитися, але заявила, що зараз не знає, як себе називати - українкою чи росіянкою.

"Російська їжа - це завжди багато страв. Можна почати з пельменів, чи вареників. Можна говорити про борщ - російський суп з буряком. Але, якщо ви не любите буряк, не їжте його. Росіяни люблять копчену рибу, смажену рибу чи просто рибу. Росіяни, ой українці... Ми живемо в часі, коли я більше не знаю, як себе називати", - заявила Куніс.

Українські шанувальники акторки дуже обурилися у коментарях та порадили Мілі нарешті зайняти свою остаточну позицію.

Це не російська їжа, вона - українська! Між Україною та Росією дуже велика різниця!

Борщ – українська національна страва, яку привласнили собі, але росіяни та Міла, мабуть, не бачать різниці між двома народами.

Борщ офіційно визнаний українською стравою! Вибачте, але зараз такі речі мають принципове значення!

Міла, запам'ятай, будь ласка, що борщ це українська кухня!

Зазначимо, що Міла Куніс народилася у Чернівцях. Коли почалася повномасштабна війна в Україні разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером зірка висловилася на підтримку батьківщини та зібрала на допомогу українцям 30 млн доларів.

Також акторка розповіла своїм дітям про українське коріння. Нещодавно Міла розповіла про реакцію доньки на таку новину.

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