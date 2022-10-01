Міла Куніс закликає світ не забувати про війну в Україні: "Це катастрофічно впливає на демократію"

Для зірки Міли Куніс повномасштабна війна в Україні теж стала неприємним потрясінням. Зараз акторка побоюється, що люди у світі перестануть звертати увагу на новини про російське вторгнення.

"Це гірка правда часу, у якому ми живемо. Безліч новин для нас стали нормальними і ми втратили чутливість до багатьох речей, які відбуваються у світі", - зазначила Куніс у коментарі Pаge Six.

На думку голлівудської акторки зараз людям варто зрозуміти, що війна може привести до неминучих наслідків для усієї земної кулі.

"Я вважаю що це катастрофічно впливає на демократію, в більшій мірі, аніж лісні пожари, що відбуваються в світі. Не треба відокремлювати те, що відбувається в Ірані і інших містах. Зараз дуже важко, - заявила акторка.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни в Україні Міла Куніс та її чоловік Ештон Катчер почали допомагати українцям. Зіркове подружжя назбирали для нашої країни понад 35 мільйонів доларів. Також Куніс та Катчер особисто познайомилися із президентом Володимиром Зеленським.

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