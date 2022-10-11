Міла Куніс зі сльозами на очах пригадала реакцію 8-річної доньки на те, що вона наполовину українка

Голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилася в Україні, пригадала відверту розмову з 8-річною донькою. В ефірі шоу Джоша Горовиця знаменитість пригадала, як донечка дізналася про своє українське коріння.

Так, коли Міла та Ештон збирали гроші для допомоги українцям, Ізабель запитала, чи дійсно і мама народилася в Україні. Куніс відповіла доньці, що так. Коли дівчинка зрозуміла, що вона наполовину українка, то зраділа та пишалася цим. Голлівудська акторка ледь не розплакалася, коли пригадала розмову з донькою.

"Коли все почалося, і ми з Ештоном почали збір, запустили процес, моя донька якось запитала: "В Україні війна?". Я відповіла їй, що так. На що вона запитала мене, чи народилася я в Україні. Я відповіла, що так. Вона перепитала: "То я наполовину українка?". Кажу їй: "Ну, так": І вона тоді: "Так!". Вона цим дуже пишалася", - пригадала Міла.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія, знаменитість разом зі своїм чоловіком, актором Ештоном Кутчером, підтримувала українців.

Зокрема, артистка відкрила благодійний збір коштів. Зіркове подружжя назбирало для України понад 35 мільйонів доларів.

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